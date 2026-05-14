Digitale en Blu-ray-release The Super Mario Galaxy Movie aangekondigd

Na een succesvolle bioscooprelease komt The Super Mario Galaxy Movie binnenkort al uit als digitale release en op blu-ray (en 4K Ultra HD). Vandaag is aangekondigd dat de digitale release vanaf 19 mei beschikbaar zal zijn. Voor de blu-ray moeten fans iets langer geduld hebben – die komt op 16 juni uit. Waarom je die wil hebben? Vanwege de bonuscontent natuurlijk!

De blu-ray van The Super Mario Galaxy Movie moet meer dan een uur aan bonuscontent bevatten. Hierbij kun je denken aan een kijkje achter de schermen en interviews met de cast. In het kort:

De cast, crew en de creatievelingen bij Nintendo die achter deze film zitten, nemen je mee achter de schermen

Een blik op hoe de iconische personages van de franchise in deze film tot leven zijn gebracht, met een vergrootglas op Mario, Luigi, Bowser, Bowser Jr., Peach, Rosalina, Toad en Yoshi

Een kijkje naar de iconische locaties uit de film, tot leven geroepen vanuit de games

Inzicht in de relaties tussen de verschillende personages en hoe die zijn uitgewerkt in de film

Een Brian Tyler-special, waarin de componist uitlegt hoe hij de iconische Mario-muziek heeft vertaald naar het witte doek

Een kijkje naar alle power-ups die in de film voorbij komen

EASTER EGGS

