Nieuw Super Mario Run-evenement staat in het teken van The Super Mario Galaxy Movie

Vandaag is het de derde dag dat The Super Mario Galaxy Movie in de bioscoop te zien is. De film verbreekt inmiddels al records en samen met de release moet dat natuurlijk gevierd worden! Daarom is er sinds 9 uur vanochtend een gloednieuw Super Mario Run-evenement van start gegaan!

Tijdens het evenement is het net als altijd mogelijk om diverse uitdagingen te voltooien. Als je dit lukt, dan kun je onder andere standbeelden van Mario, Toad en Bowser Jr. vrijspelen. Daarnaast zijn er ook munten en Toad Rally-tickets te verdienen. Missies kunnen variëren van het zo snel mogelijk halen van een level met een bepaalde tijd op de klok tot het verslaan van een aantal Goomba’s in bepaalde levels. Spelers hebben tot 9 uur op 29 mei de tijd om alle 27 uitdagingen af te ronden en mee te doen met deze actie. Let er alleen wel op dat sommige missies niet voltooid kunnen worden als je de gratis versie van Super Mario Run hebt.

Ga jij aan de slag met deze lading missies in Super Mario Run of wil je eerst naar The Super Mario Galaxy Movie gaan? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!