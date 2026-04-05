Ook The Super Mario Galaxy Movie krijgt eigen Monopoly

Tegenwoordig lijkt er nauwelijks nog een franchise bestaan zonder een eigen versie van het bekende spel Monopoly. Deze keer is het de beurt aan The Super Mario Galaxy Movie. Op Amerikaanse websites, zoals Amazon, tel je hier rond de 25 dollar voor neer. Op dit moment lijkt het spel nog niet in Nederlandse webshops aangeboden te worden, maar dat zal slechts een kwestie van tijd zijn.

In The Super Mario Galaxy Movie Monopoly kun je diverse locaties uit de film kopen en Luma’s verzamelen. Daarbij worden ze echter dwarsgezeten door Bowser Jr. Als deze ondeugende koopa op een vakje van de speler terechtkomt, moet deze tegen hem vechten. Nét even iets anders dan reguliere Monopoly dus. Het belangrijkste onderdeel van het spel blijft echter ook hier natuurlijk centraal staan: onroerend goed kopen en geld aftroggelen van je tegenspelers.

We zeiden het al – er zijn inmiddels heel veel franchises met een eigen Monopoly. Sommige hebben er zelfs al verschillende, en Super Mario is er daar één van. Zo kreeg de eerste Mario-film ook al een eigen variant, en is er natuurlijk ook een algemene Nintendo-editie. Andere Nintendo-IP’s zoals Animal Crossing en The Legend of Zelda hebben ook een eigen Monopoly op hun naam staan.

The Super Mario Galaxy Movie draait nu in de bioscoop. Hoewel critici, nou ja, kritisch zijn, lijkt de film onder de fans prima in de smaak te vallen. Wij vonden de film in ieder geval een genot om naar te kijken!