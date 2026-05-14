Home Nieuws Game Nieuws Point-and-click horrorgame N.E.R.D komt naar Nintendo Switch

Forever Entertainment heeft aangekondigd dat hun nieuwe project N.E.R.D deze maand nog naar Nintendo Switch komt. Deze game combineert point-and-click met horror en een filmische ervaring. Vanaf 29 mei kun je er voor minder dan een tientje zelf in duiken.

Goede graphics worden altijd gewaardeerd in games, maar het wordt niet fotorealistischer dan wanneer er echte acteurs worden gebruikt. Dat is het geval met N.E.R.D. Deze point-and-click game neemt je mee in een horrorervaring die je als het ware door een film laat spelen. In drie uitdagende levels vol puzzels moet jij ontsnappen aan een gevaarlijke maniak. Je partner is al ontvoerd, en jij bent de volgende op de lijst. In een soort escaperoom-achtige setting moet je jouw logicavaardigheden en oplossingsvermogen op de proef stellen om deze game tot een goed einde te brengen. Voor wie graag onder druk presteert is er ook een tijdmodus, waarin je zo snel mogelijk te werk moet gaan. Lukt het jou om alle 12 achievements te verdienen en te ontsnappen met (of zonder) je partner?

Hiya! Mijn naam is Linda, Daily Nintendo-redactielid sinds 2023. Mijn gamereis begon met Hercules voor de PS1 toen ik 7 was, en sindsdien was ik verkocht. Single-player games doen het voor mij het beste – laat mij mezelf maar lekker verliezen in een meeslepend verhaal. Nostalgie is voor mij ook een grote factor, met als nadeel dat mijn gamebacklog exponentieel blijft groeien omdat ik de games uit mijn jeugd telkens blijf herspelen. Je moet spelen wat je leuk vindt, toch?

