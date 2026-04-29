[Gerucht] Mysterieuze film van Nintendo en Illumination op de planning voor 2028

Alle aandacht gaat nu naar de The Super Mario Galaxy. Movie, die het goed doet in bioscopen wereldwijd. Maar de oplettende Wario64 – die wel vaker dit soort onthullingen doet – meldt via Bluesky dat er mogelijk 12 april 2028 alweer een nieuwe film in de bioscopen te bewonderen gaat zijn. Hij vond namelijk een officieel release-document van de Spaanse Universal Pictures waarop een nog titelloze film van Nintendo en Illumination op de planning staat. De film staat genoemd als ‘Untitled Illumination/Nintendo Event Film’, in de categorie Animatie. Daar worden we verder niet veel wijzer van, behalve dus een mogelijke releasedatum.

Als het gerucht klopt dan zou dit de derde film worden die voortkomt uit de samenwerking van Nintendo en Illumination. In 2023 verscheen The Super Mario Bros. Movie en deze maand dus The Super Mario Galaxy. Movie. Maar vooralsnog is er nog niets officieel onthuld en kijken we lekker uit naar de Legend of Zelda-film die volgend jaar in de bioscopen draait. Of geniet in de tussentijd net als wij van de The Super Mario Galaxy. Movie.

Maar als we dan toch mogen speculeren, om welke film denk (of hoop) jij dat het zou kunnen gaan? Laat het ons weten in de reacties!