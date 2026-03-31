[Review] The Super Mario Galaxy Movie – van begin tot eind met een lach gezeten (spoilervrij)

Bijna op de dag is het drie jaar geleden dat The Super Mario Bros. Movie verscheen. Deze film werd al snel een fenomeen die wereldwijd enorm veel bezoekers trok en gezien werd als een fesst voor de fans. Dat succes heeft er voor gezorgd dat we nu een sequel hebben. Met een flink uitgebreide cast en een heel universum is er een flinke potentie en dat hebben Illumination en Nintendo ook goed weten te benutten.

Een intergalactisch, maar niet te diepgaand avontuur

In dit stuk ga ik het een beetje hebben over de verhaallijn, het zal als je de trailers en aankondigingen hebt gezien geen spoilers bevatten, maar zo niet sla dan dit kopje zeker over! Net als de vorige film moet je niet naar deze film gaan als je een diepgaand verhaal met morele lessen verwacht. Nee, net als de vorige film is het verhaal luchtig en vol met humor. Hoewel het niet echt diepgang heeft, is het wel diepgaander dan het vorige deel met ook wat lore die voor echt voor de fans is. Je moet in elk geval niet verwachten dat het het verhaal van Galaxy vertelt, het is veel meer dan alleen Galaxy-elementen. Het is echt een viering van de 40 jaar dat Super Mario nu bestaat. Het Galaxy-thema legt echter erg goed uit hoe alles zo samenkomt.

L to R: Luigi (Charlie Day), Mario (Chris Pratt), Yoshi (Donald Glover) and Princess Peach (Anya Taylor-Joy) in Nintendo and Illumination’s The Super Mario Galaxy Movie, directed by Aaron Horvath and Michael Jelenic.

Zoals in de trailers en promotiemateriaal ook al getoond was, zijn er in deze film vele nieuwe personages. Van inwoners van nieuwe gebieden tot Bowser Jr., Rosalina, Honey Queen en Yoshi. Hoewel niet ieder personage evenveel gebruikt is moet ik zeggen dat ieder personage een uitstekende stem heeft en goed in de film past. Ook de nieuwe personages voelen als een uitstekende match. Zeker Brie Larson als Rosalina voelt als een perfecte combinatie.

Waar ik van te voren bang was dat ze te veel verschillende werelden voor een film van anderhalf uur zouden gebruiken valt dat uiteindelijk erg mee. Ieder puzzelstukje valt precies op z’n plek en voelt als een goed onderdeel van de film. Dat terwijl sommigen inderdaad maar een fractie van de film voorbij komen.

Nog genoeg verrassingen en easter eggs

Het leek er de laatste weken een beetje op dat Universal de hele film aan het delen was, hoef je daar ook echt niet bang voor te zijn. Hoewel het onverwachts onthulde personage van vorige week een geweldige verrassing was geweest, is de aanpak hiervan alsnog op een onverwachte en verrassende wijze gedaan. Daarnaast heeft de film alsnog wel wat verrassingen zelfs al heb je alle content gezien die er gedeeld is. Sowieso moet je echt blijven zitten voor de scènes in het midden van de credits en op het einde.

Rosalina in Nintendo and Illumination’s THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE, directed by Aaron Horvath and Michael Jelenic.

Naast een paar verrassingen waar de zaal waar ik inzat goed op reageerde was de humor die niet alleen de toon van de vorige film voortzet, maar zelfs verbeterd is. Maar ook de kleine easter eggs. Soms zag je bij bepaalde frames iemand duidelijk reageren omdat er een nieuwe powerup of een icoontje uit een bepaald spel voorbij komt.

Audiovisueel echt van de bovenste plank

Visueel gezien is de film weer zo goed als perfect. De animaties, de kleuren en details zijn verbazingwekkend goed. Aangezien ik recentelijk nog de eerste film het teruggezien zou ik zelfs durven zeggen dat ze nog beter zijn dan de vorige film. Zelfs op het relatief kleine schermpje op het kantoor van Universal spatte de film van het doek af. Laat staan als je in het 3D zou gaan kijken.

Qua audio heb ik voor vele kijkers van het origineel ook goed nieuws. De film gebruikt praktisch alleen maar originele muziek. Er is een scène waar je wel bekende muziek hoort, maar dit keer past dat perfect. Het is niet zoals in de vorige film dat het op gekke momenten naar voren komt.

CENTER: Toad (Keegan-Michael Key) and Princess Peach (Anya Taylor-Joy) in Nintendo and Illumination’s The Super Mario Galaxy Movie, directed by Aaron Horvath and Michael Jelenic.

Weer echt voor families en fans

Of je nu een groot Super Mario-fan bent of een familie hebt, de The Super Mario Galaxy Movie is een geweldige rollercoaster. Het heeft alles wat je van een Mario-film moet verwachten. Uitstekende muziek, leuke humor, prachtige animaties en een lekker luchtig verhaal. Voor de fans zit het bomvol met verwijzingen, zo veel dat ik ze waarschijnlijk niet eens allemaal heb gezien met één keer de film te zien. Toch weet de volheid van personages en werelden niet te overwelmen en dat is misschien nog wel het knapste aan deze film. Ik zat in elk geval constant met een lach op mijn gezicht te kijken.