[Review] Blueberry – Kort maar prachtig

Eind 2024 kondigde indiestudio Mellow Games hun nieuwste project Blueberry aan. Sinds die tijd heb ik deze verhalende platformer in de gaten gehouden. Dus toen duidelijk was dat de game op 12 juni jongstleden ook digitaal voor de Nintendo Switch zou verschijnen, kon ik niet wachten om dit emotionele avontuur zelf te ervaren. Inmiddels heb ik Blueberry uitgespeeld. Dat duurde wat langer dan gepland omdat de release-versie problemen had met de savefiles. Met de komst van een update voor de Nintendo Switch is dat nu gelukkig verleden tijd. Het resultaat is een korte prachtige ervaring. Dit is een aanrader voor iedereen die van verhalende games houdt. Waarom? Dat lees je in deze review van Blueberry!

Beklim de ‘Toren van het Leven’

Direct bij het opstarten van de game wordt duidelijk dat Blueberry geen luchtige platformer is. In tegendeel zelfs, wat je staat te wachten is een reis door de gedachten van een getraumatiseerde vrouw genaamd Barbara – bijnaam: Blueberry. De makers zijn zich bewust van de gevoeligheid van hun verhaal en waarschuwen spelers dan ook met een duidelijk bericht. Wie meer wil weten kan extra informatie opvragen over de thema’s die aan bod komen. Vervolgens opent de game met Blueberry als oudere vrouw die een telefoontje krijgt van haar zoon Emelio. Dit gesprek verloopt niet prettig en raakt bij jou als speler direct een gevoelige snaar. Om te begrijpen hoe de situatie tussen moeder en zoon zo heeft kunnen escaleren ga je terug naar het begin. Je start bij het jonge meisje Blueberry en volgt haar gedurende vier fasen van haar leven terwijl ze de ‘Toren van het Leven’ beklimt. Tijdens deze reis als jong meisje, tiener, volwassene en seniore vrouw herleef je haar belangrijkste herinneringen. Onderweg verzamel je puzzelstukjes. Alle stukjes samen vormen een diep emotioneel verhaal over trauma, veerkracht en vergeving.

Gameplay ondersteunend aan verhaal

Het verhaal is dan ook waar het om draait en de gameplay is daar ‘slechts’ ondersteunend aan. Die bestaat uit een mix van lichte platform-elementen, minigames en dialoogkeuzes. Door van platform naar platform te springen beklim je daadwerkelijk de Toren van het Leven. Doodgaan kan niet, je start dan gewoon weer op het punt waar je mis sprong. Verkeerde afslagen nemen kan ook niet, je volgt de route die de game voor je uitstippelt. Het springen kan soms wat houterig aanvoelen, maar het heeft mij nooit gestoord. De game bestaat uit vier hoofdstukken, één voor elke fase uit haar leven. Op diverse plekken kom je een deur tegen. Het openen ervan leidt naar een minigame, of een dialoog. Beide vormen herinneringen die vertellen over impactvolle momenten uit het leven van Blueberry. De minigames worden nooit moeilijk maar illusteren ongelooflijk doeltreffend het verdriet van Barbara. Het gewoonweg voltooien van de minigame is voldoende om verder te kunnen.

Betekenisvolle beslissingen

De dialogen zijn daarentegen wel belangrijk voor de voortgang. En dan vooral de keuzes die jij maakt in dialoog met andere personages. Elke beslissing heeft invloed en leidt tot verschillende uitkomsten. Het lezen van deze gesprekken vond ik op momenten hartverscheurend. De keuzes kwamen ongelooflijk hard binnen, waardoor je echt rekening moet houden met de emotionele volwassenheid van Blueberry. Helaas heeft de game geen hulpmiddel waardoor zichtbaar wordt hoeveel eindes er zijn, waar de vertakkingen zitten, of om simpelweg een hoofdstuk te herspelen. Ook kun je de game niet handmatig opslaan om zo ‘strategische’ gamesaves te maken voor het herspelen. Zelf kwam ik na ongeveer 4 uur spelen op het eerste (goede) einde uit. Wie het complete verhaal inclusief beide eindes wil ervaren, zal de game minstens twee keer moeten doorspelen.

Prachtig!

Gelukkig is niet alleen het verhaal sterk, maar ziet Blueberry er visueel ook prachtig uit. De wereld wisselt tussen kleurrijk en donker, afhankelijk van Blueberry’s emoties en herinneringen. Het weerspiegelt daarmee haar innerlijke wereld. Ook de subtiele muziek en achtergrondgeluiden versterken de emotionele sfeer. Het resultaat is een ontroerende ervaring met een hoopvolle boodschap. Ben jij een liefhebber van verhalende games die je weten te raken? Dan is dit simpelweg een must-play. Je vindt Blueberry voor €12,49 in de Nintendo eShop.