Disgaea Mayhem krijgt launch trailer

Eerder deze week verscheen Disgaea Mayhem in het westen op de Switch en Switch 2. En als je bij het zien van de naam ‘Disgaea’ meteen hoopt op een nieuwe tactische RPG waarin je de nummers op je scherm probeert te breken moet ik je enigszins teleurstellen. De game is namelijk een spin-off, en wel de allereerste action RPG spin-off in de franchise. Voor iedereen die benieuwd is wat dat precies inhoud heeft NIS America nu een launch trailer online gezet waarin ze proberen het uit te leggen. En geen zorgen, het doen van van zoveel schade dat de nummers breken is nog steeds aanwezig. De trailer kun je hieronder bekijken.

Deze actie-RPG is een spin-off van de Disgaea-serie. Je speelt als N.A., een huurmoordenaar die gek is op zoetigheden. Maai honderen monsters en demonen neer uit de naam van geld, en probeer daarbij zeven verschillende vechtstijlen uit. Er zijn namelijk zeven verschillende wapens om uit te proberen, en elk wapen brengt een compleet andere speelstijl met zich mee. En zoals je van Disgaea gewend bent, valt er genoeg te grinden en te verbeteren qua uitrusting. Jezelf of je uitrusting, grind levels en verbeter deze tot je miljoenen schade met elke hit doet. En je kan zelfs klassieke demons zoals Prinny vragen om met je mee te gaan! Oh, en deze upgraden, natuurlijk.