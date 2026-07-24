Akatori verruild Switch voor Switch 2, nieuwe trailer

Het is alweer een tijd geleden dat we wat van Akatori gehoord hebben. Deze kleurrijke metroidvania is in 2024 voor de Nintendo Switch aangekondigd, maar daar lijkt verandering in te zijn gekomen. HypeTrain Digital heeft namelijk wat nieuwe informatie over de game naar buiten gebracht, waaronder de releasedatum voor de PC-versie. De releasedatums voor console versies zijn ook genoemd, waaronder dat de game ergens volgend jaar op de Switch 2 zal verschijnen. Interessant is vooral dat de originele Switch nergens meer genoemd wordt. Er wordt vanuit gegaan dat dit is omdat deze versie geschrapt is. Om de releasedatum van de PC-versie bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Akatori is een metroidvania waarin je de rol op je neemt van Mako. Deze jonge monnik is opgegroeid in de Firebird tempel, en staat op het punt om aan een reis te beginnen die haar leven voorgoed zal veranderen. De realms worden momenteel namelijk bedreigd door de Amber Storms, een kracht die alle levende dingen corrupt en verdraaid. Ze zal al vechtend en springend verschillende rijken in verschillende tijdperken moeten verkennen, waarbij een mysterieuze rode vogel haar vergezeld. Deze voorziet haar van een een staf welke kan veranderen en erg nuttig kan zijn tijdens het avontuur. Zo kan de staf functioneren als een wapen om vijanden te verpletteren of een hulpmiddel om te navigeren en elke hoek van de plaatsen die je bezoekt te verkennen.