Horrorgame SOMA krijgt Switch 2-editie

Vorig jaar kwam horrortitel SOMA eindelijk naar Nintendo Switch, zeker tien jaar na de oorspronkelijke gamerelease. En nu komen Abylight Studios en Frictional Games ook met een Nintendo Switch 2-editie. Sterker nog: deze versie wordt nu al uitgerold. Hij kan op elk moment in de Nintendo eShop verschijnen.

Deze Switch 2-editie van SOMA betreft een technische update en bevat geen extra content. Deze update brengt onder andere betere framerates, kortere laadtijden en verbeterde resolutie. Heb je de game al voor de originele Switch, dan is de update gratis (tenzij je toevallig in Japan woont, dan kost het je 100 yen).

SOMA is een game die psychologische horror op standje elf zet. Je moet zien te ontsnappen uit een onderzoekscentrum diep onder water, waar de nog overgebleven machines zijn gaan geloven dat ze mens zijn. De radio werkt niet en je bent helemaal alleen met deze vijandige AI-machines, wat bijdraagt aan het gevoel van isolatie en claustrofobie dat deze game zo goed neer weet te zetten. Centraal in deze bloedstollende ervaring staat de tegenwoordig maar al te relevante vraag: wat betekent het om mens te zijn?