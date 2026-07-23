Fountains aangekondigd voor de Nintendo Switch

Een nieuwe RPG is op komst voor de Nintendo Switch. Uitgever Crunching Koalas heeft aangekondigd dat Foutains naar de hybride console van Nintendo zal komen. De game is een indie action-RPG die vaak wordt omschreven als een mix van Dark Souls, Metroidvania en klassieke top-down Zelda. De game komt in 2026 naar Nintendo Switch, nadat hij eerder op PC verscheen.

Je speelt als een gemaskerde gevangene die probeert te ontsnappen uit een tiranniek rijk. De game is het beste te omschrijven als een top-down actie-RPG met uitdagende gevechten. Het spel kent daarnaast een grote, onderling verbonden wereld waarin gebieden geleidelijk worden vrijgespeeld. Foutains heeft een sterke focus op verkennen, shortcuts ontdekken en geheimen vinden.