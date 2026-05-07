Ravenswatch komt naar Nintendo Switch 2

Het vorig jaar verschenen Ravenswatch zal ook zijn weg naar Nintendo Switch 2 maken. Dat kondigen Nacon en Passtech Games samen aan. De game moet deze herfst voor Nintendo’s nieuwste console verschijnen.

In 2025 kwam top-down roguelike Ravenswatch naar Nintendo Switch. Je speelt hierin als een van de negen helden uit bekende verhalen en legendes, maar dan met een twist. Zo kun je kiezen voor Roodkapje, die toevallig ook een weerwolf is. De droomwereld Reverie wordt aangevallen door de ‘Nachtmerrie’ en verspreidt corruptie. Het is aan jou om met deze unieke helden dit kwaad het hoofd te bieden en de inwoners van deze sprookjeswereld te helpen. De maps zijn geïnspireerd op bekende verhalen uit bijvoorbeeld Duizend-en-een-nacht en de legende van koning Arthur.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat voor nieuws de Nintendo Switch 2-editie van Ravenswatch gaat bieden. Wie de Switch-editie al heeft, hoeft echter niet lang op iets nieuws te wachten. Er is namelijk nog iets aangekondigd: een gratis update genaamd Songs of Thieves, waarvoor je hieronder een teaser kunt bekijken. Deze uitbreiding is vanaf 27 mei te spelen.