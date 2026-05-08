Nintendo legende Takashi Tezuka stopt met zijn rol als Executive Officer bij Nintendo

Vandaag heeft Nintendo tijdens hun laatste vergadering aan aandeelhouders bekendgemaakt dat Nintendo legende Takashi Tezuka opstapt bij Nintendo in zijn rol als Executive Officer. Tezuka heeft als designer gewerkt aan de originele Super Mario Bros en was de regisseur van Super Mario Bros 3, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: A Link to the Past en Super Mario World. Ook werkte hij als producer aan talloze andere titels. De laatste game waar Tezuka aan heeft gewerkt is het onlangs verschenen: Super Mario Bros. Wonder + Meetup in Bellabel Park.

Zoals je hierboven kunt zien stopt die op 26 juni officieel met zijn functie als Executive Officer. Of dit ook betekent dat Takashi op dat moment helemaal stopt bij Nintendo en met pensioen gaat is nog niet helemaal duidelijk. Daar lijkt deze informatie wel naar te verwijzen. Als we meer weten laten we dat natuurlijk meteen horen.