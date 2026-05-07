[Review] Taxi Chaos 2 – weet het gat van Crazy Taxi niet te vullen

Crazy Taxi is een erg geliefde franchise, maar sinds 2007 is er geen grote titel meer verschenen. Perfect dus voor ontwikkelaars om in dat gat te springen. Dit is precies wat het Nederlandse Team6 Game Studios probeert met Crazy Taxi. Met deze tweede game in hun serie proberen ze veel, maar het werkt toch niet helemaal lekker.

In Taxi Chaos 2 moet je zoals de naam al doet verwachten klanten ophalen en naar hun bestemming brengen. Dit in een erg drukke stad vol met concurende AI taxibots en obstakels. Net als de eerste game speel je als Vinnie, maar als je die game niet hebt gespeeld mis je niets aan het verhaal. Dit keer moet je een bekende helpen een nieuwe dienst op te zetten om het op te nemen tegen de losgeslagen AI taxibots.

Echter, je begint vanaf 0. Je hebt een slechte en lelijke auto, geen fijne uitvalsbasis en dus moet je al meteen geld verdienen. De stad is bezaaid met klanten, die verschillende beloningen geven. Zo heb je standaard een blauwe klant, maar gele of gouden klanten leveren een stuk meer op. Des te sneller je ze aflevert met zo min mogelijk ongelukken zoals botsingen of landingen in het water des te hoger je beloningen.

Onderweg roepen ze verschillende dingen naar je, zoals dat je een record rijdt, of je wel gelicentieerd bent en nog een paar dingen. Helaas roepen ze dit enorm vaak met ook geen logica er in. Zo krijg je soms al commentaar dat je goed of slecht bent als je net een meter weg bent gereden. Bovendien zijn de stemmen echt heel erg lijkend op bekende AI-stemmen.

Herhalende game

De game heeft helaas een erg herhalende en standaard gameloop. Je begint een dag die in drie delen is verdeeld. Ieder dagdeel heb je een doel die je moet behalen zoals een bepaalde rating, een type klant of een bedrag binnenhalen. Of je die doelen haalt of niet, je wordt niet gestraft, maar zal alleen minder punten krijgen die nodig zijn om verder te komen in het spel.

Om verder te komen moet je echter nog steeds best wat dagen doorlopen en helaas is de wereld daar niet boeiend genoeg voor. Ja, je hebt de AI taxibots die je achtervolgen en waar je aan kunt ontsnappen of kapot kunt beuken en per dag verschillen de obstakels een beetje. Helaas is dat niet genoeg om het boeiend te houden. Ook het kopen van verschillende auto’s en een paar power-ups doen niet genoeg.

Ook afwisselen met een arcade-modus is niet genoeg. Die heeft namelijk wel online leaderboards, maar geen enkele vorm van multiplayer. Hierdoor kun je ook niet echt op een leuke manier je gameplay ervaring afwisselen. Doordat je ook geen uitdaging kunt halen uit samen spelen wordt de game redelijk snel saai voor ervaren gamers. Ik denk echter dat het voor een jonger publiek die net begint best prima kan zijn.

Geen geweldige kwaliteit

Dat jongere publiek zal ook minder problemen hebben met de visuele glitches en andere bugs die het spel heeft. Zo merkte ik veel dat er met licht en assets soms niet altijd alles even goed gaat en zeker met het normaal leuke effect van de ragdoll-elementen merk je af en toe wat clipping bugs. Zo viel ik een keer het water in en respawnde ik op mijn zij onder water. Onmogelijk om er uit te komen zonder de autohealth naar 0 te krijgen. Nu is dat niet erg, want het enige wat dat oplevert, is dat de dag eindigt en je weer een nieuwe kunt beginnen, dus veel verlies je niet.

Echt voor een kleine groep

Ik heb eigenlijk in mijn tijd met het spel geen enkele uitdaging gehad en werd eigenlijk vooral moe van de herhaling. Het helpt dan ook niet dat je constant oneliners naar je hoofd geslingerd krijgt die niet echt veel diversiteit hebben, soms klinken de stemmen ook echt verdacht veel als AI-stemmen die je in Instagram-reels hoort. Dat is zonde want de besturing en de ragdoll elementen hebben echt wel potentie. Helaas is het echt geen aanrader voor ervaren gamers.