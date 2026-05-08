De Switch 2 heeft bijna 20 miljoen stuks verkocht

Nintendo heeft vandaag in een vergadering aan investeerders hun financiële cijfers bekend gemaakt van het afgelopen kwartaal. Uit de vergadering blijkt nu dat de Switch 2 om precies te zijn 19.86 miljoen stuks heeft verkocht. Daarmee hebben ze hun target van 19 miljoen stuks gehaald. Hoewel de Switch 2 het nu erg goed doet heeft Nintendo in verband met de prijsstijgingen besloten om hun target voor het komende fiscale jaar iets naar beneden bij te stellen. Ze verwachten het komende jaar 16.50 miljoen exemplaren te verkopen. Hieronder zie je een grafiek van de Switch 2 verkopen in het afgelopen jaar en de verwachtte verkoopcijfers voor het aankomende jaar.

Nintendo heeft in een statement ook kort gereageerd op de verkopen van de Switch 2 tot nu toe.

“De Switch 2 had een sterke start in juni 2025. We willen dit momentum graag behouden en zien het systeem en de software graag in handen van velen consumenten verschijnen”

“Voor de Switch 2 zijn we nu van plan om Yoshi and the Mysterious Book uit te brengen in mei, Star Fox in juni en Splatoon Raiders in juli. We zijn van plan om onze Switch 2 bussiness uit te breiden door continue nieuwe titels te introduceren en tegelijkertijd de interesse in eerder uitgebrachte titels vast te houden. Ook andere software-uitgevers zijn van plan om een reeks titels uit te brengen”.

Bijna 20 miljoen stuks in 1 jaar is niet verkeerd voor een nieuwe console. Het is te hopen dat Nintendo, ondanks de prijsstijgingen, dit momentum de komende jaren een beetje vast kan houden. Heb jij al een Switch 2 en wat is tot nu toe je favoriete Switch 2-titel? Laat het weten in de reacties!