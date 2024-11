Doe mee met Rocket League op 6 december tijdens onze livestream

De dag na pakjesavond zitten wij klaar voor een livestream. Op 6 december 2024 vanaf 20.00 uur zal onze host Glenn gaan streamen, wat te volgen is op ons Twitch-kanaal. Er zal een toernooi gehouden worden in Rocket League en jij kan meedoen!

De game is gratis te downloaden in de Nintendo eShop. Ook is Nintendo Switch Online niet benodigd. Of als je van een ander platform mee wilt doen, geen probleem. Rocket League ondersteunt namelijk cross-play. Meedoen is simpel. Je hoeft je alleen in het kanaal #event-kalender op onze Discord-server aan te melden. De informatie die nodig is om op 6 december deel te nemen krijg je dan van zelf te horen. Bovendien kan je dan doorgeven vanaf welk platform je deelneemt. Mocht je nog geen lid zijn: klik op deze link en kom gezellig in onze server.

De strijd gaat zoals gebruikelijk om de Wisseltrofee. Daarbij hoort natuurlijk een prijsje. De top 3 van het toernooi ontvangt een toffe Discord-rol. De nummer één krijgt een goud kleurtje, de nummer twee zilver en de nummer drie brons.

Doe jij op 6 december mee met Rocket League tijdens onze livestream? Laat het ons weten in de reacties!