I See Red krijgt Switch-release in februari

Top-down shooter I See Red komt naar de Nintendo Switch. Dat kondigen RedDeerGames en Whiteboard Games aan. Vanaf 6 februari download jij de game naar je hybride Nintendo-console. Je bekijkt de trailer hieronder:

I See Red breng – in één woord – chaos. Alles kan kapot in deze shooter, dus jij kunt flink wat schade aanrichten. In de twin-stick roguelite shooter speel jij een een verbitterde ex-agent die alles is verloren. Nu ben je een outlaw op zoek naar wraak. De game speelt zich af in de ruimte, dus naast mensen zul je ook aliens tegenkomen. En ook die moeten een kopje kleiner gemaakt worden. Gebruik je omgeving in je voordeel en veeg de vloer aan met iedereen die je in de weg staat. Je bent zo gefocust op je doel – de persoon die jou zoveel leed heeft aangedaan – dat de omgeving letterlijk wazig lijkt. Daarentegen zie je elke vijand extra duidelijk, namelijk rood. Wie had dat gedacht, met zo’n naam?

Omdat het een roguelite is, is elke playthrough weer anders. Je leert telkens nieuwe skills en moet je strategie aanpassen afhankelijk van de vijanden die jouw pad durven te kruisen. I See Red belooft een staaltje razendsnelle gameplay, met één en al actie. Ga jij ‘m spelen?