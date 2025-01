Race mee op 10 januari tijdens onze livestream

Aanstaande vrijdag zal onze eerste livestream van het jaar 2025 plaatsvinden op ons Twitch-kanaal. We houden dan een Mario Kart 8 Deluxe-toernooi met als twist Mirror-mode, oftewel 150 cc (spiegel). Alle bekende banen zullen dus in spiegelbeeld zijn, wat het een tandje lastiger maakt. Hoe je mee kan doen, lees je hieronder!

Ten eerste moet je vrijdag 10 januari 2025 vanaf 20.00 uur tijd hebben. Bovendien heb je de game Mario Kart 8 Deluxe en een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Als laatste hoef je alleen om 20.00 uur de toernooicode 2561-9189-2011 in te vullen in de game en je kan meedoen aan DN Streamtoernooi!

Wist je al dat de strijd niet voor niets is? We strijden namelijk om de Wisseltrofee. De nummers één, twee en drie krijg elk een speciale Discord-rol als prijs met een bijpassend kleurtje. Zo ziet iedereen dat jij een echte pro bent. Om die rol te ontvangen zal je wel lid moeten zijn van onze Discord-server. Lid worden kan via deze link. Daarbij kan je op de server in het kanaal #event-kalender doorgeven dat jij met deze livestream meedoet.

Zien we jou tijdens de livestream? Laat het in de reacties weten!