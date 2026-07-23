Donkey Kong-arcadekast LEGO-set onthuld

LEGO en Nintendo hebben een nieuwe set in de LEGO Super Mario-reeks onthuld. Het gaat om een Donkey Kong-arcadekast geheel gemaakt van LEGO-steentjes. De set is vanaf nu voor te bestellen via onder andere de officiële LEGO-site en zal vanaf 1 augustus verzonden worden. De vraagprijs is €169,99.

Deze LEGO-set bestaat uit 1371 steentjes. Daarmee bouw je een arcadekast met een Donkey Kong-level inclusief inclusief Jumpman, Donkey Kong en Lady. Door aan de hendel te trekken komt er een ton vrij. Vervolgens kan je met de joysticken Jumpman laten bewegen en met een druk op de knop laten springen over de ton. Al met al de ideale set voor de verzamelaar of fan van Donkey Kong. De afmetingen van de arcadekast zijn 39 cm hoog, 27 cm breed en 15 cm diep.

Ga jij de Donkey Kong-arcadekast LEGO-set kopen? Laat het ons weten in de reacties!