Eerste Switch 2 gameplay beelden Lies of P + nieuwe trailer

Een video is verschenen met de eerste Switch 2 gameplay beelden van Lies of P. Deze Soulslike werd afgelopen maand tijdens de Nintendo Direct aangekondigd voor de Switch 2, maar behalve een korte trailer is er tot nu toe maar mondjesmaat nieuws over verschenen. Zo weten we bijvoorbeeld wel dat zowel een digitale en prachtige fysieke versie van de game zal verschijnen, maar dat was het zo ongeveer. Youtube kanaal All Out Gaming heeft nu een video online gezet waarin zowel handheld als docked beelden te zien zijn. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

Dat is echter niet het enige nieuws. Een nieuwe trailer van de game is ook verschenen. Deze kun je eveneens hieronder bekijken. Lies of P verschijnt op 6 augustus digitaal op de Nintendo Switch 2, een fysieke versie volgt op 2 oktober.

Lies of P is misschien wel een van de uniekste Soulslikes die er is. De game, op naam van NEOWIZ en Round 8 Studio, giet het verhaal van Pinokkio in een nieuw jasje en vindt plaats in een elegante fictieve wereld. Met daarbij nog een flinke dosis nagelbijtende Soulslike-moeilijkheid natuurlijk. Bij deze Complete Edition zit ook meteen de Overture DLC, die fungeert als een prequel voor de game zelf. De eveneens aangekondigde fysieke editie wordt gemaakt in samenwerking met iam8bit en er zullen verschillende varianten beschikbaar zijn – allemaal met een eigen prijskaartje natuurlijk. Pre-orderen kan nu al!