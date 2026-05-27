Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition komt naar Switch 2

In 2019 kwam Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition naar de Nintendo Switch. Wij beoordeelden deze met een dikke vette 10. Onze review kan je hier teruglezen. Nu zeven jaar later is er weer nieuws omtrent deze titel. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition komt namelijk nog dit jaar naar de Nintendo Switch 2. De releasedatum is vastgesteld op 24 september 2026.

Deze Switch 2-versie is grotendeels gelijk aan de versie die eerder op de Switch verscheen. Zo blijven het verhaal en de gameplay gelijk. Nieuw zijn de resolutie- en performance-modus. Daarmee wordt de focus gelegd op visuele pracht en praal of hogere framerate. Voor bezitters van de Switch-versie lijkt er vooralsnog geen upgrademogelijkheid te zijn naar deze verbeterde versie. Zowel nieuwkomers als oudgedienden zullen de game daarom voor de volle prijs moeten aanschaffen. Dit kan digitaal voor €39,99 in de Nintendo eShop of fysiek als gamekeycard.

