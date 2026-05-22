Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 3 onthuld voor Switch 2

Inti Creates heeft het nieuwste deel in de Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX-serie aangekondigd. Eerder verschenen al Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX en Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 voor de Nintendo Switch. Het nieuwste deel zal daarom het derde deel in de serie worden. Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 3 wordt verwacht in 2027 voor de Switch 2. Een trailer kan je hieronder bekijken.

In deze 2D-actiegame keer je terug naar de wereld van Copen. Op een dag ontmoet hij een meisje dat aan hem vertelt dat er een gevaar dreigt van onwereldse indringers: de iX Bearers. Opnieuw moet hij de strijd aangaan. Dit keer kan je Copen naar smaak aanpassen met het Code Customizer-systeem.

