Kidbash: Super Legend komt inderdaad ook naar de Switch en Switch 2

Een paar dagen geleden schreven we over de komst van Kidbash: Super Legend naar consoles ergens begin 2027. De Nintendo Switch en Switch 2 werden in de aankondiging echter niet expliciet genoemd, dus het bleef wat onduidelijk of uitgever Acclaim die ook op het oog heeft. En dat is inderdaad het geval, blijkt nu! Aan Nintendo Everything bevestigen zij dat Kidbash ook beschikbaar gaat komen voor de OG Switch en Switch 2.

Kidbash: Super Legend is een nostalgische roguelike action-platformer ontwikkeld door de in Indonesië gevestigde indie-studio’s Authentic Remixes en Fat Raccoon Games. De game is een eerbetoon aan titels als Kirby en Mega Man. Het biedt snelle actie en verkenning, roguelike gameplay en een esthetiek in klei-animatie-stijl.

Marc Anthony Rodriguez, directeur publishing en strategische partnerschappen bij Acclaim, sprak vol enthousiasme over de aankomende titel: “Kidbash trok meteen onze aandacht. Het voelt alsof iemand een verloren actieklassieker uit het PS3/Dreamcast-tijdperk heeft opgedoken en er een moderne ziel voor 2020 aan heeft gegeven. Authentic Remixes & Fat Raccoon hebben iets gecreëerd met echte stijl, echte gameplay en een enorme dosis persoonlijkheid. Zodra we de klei-animatie-achtige, ‘Laika-achtige’ sfeer van de spelwereld zagen, de mix van wapens in de gevechten en de pure energie die alles samenbracht, wisten we dat deze game iets bijzonders had. Dit is precies het soort gedurfde, memorabele indiegame waar Acclaim voor is teruggehaald!”

