Demo beschikbaar voor Resident Evil Requiem (S2)

Het nieuwste deel in de Resident Evil-serie, Requiem, verscheen vandaag alweer exact 3 maanden geleden voor o.a. de Switch 2. Binnen een week ging de titel al meer dan 5 miljoen keer over de (digitale) toonbank. Wie weet ben jij al in Requiem gedoken, maar het kan ook zomaar zijn dat je nog op de wip zit. In dat geval is er goed nieuws, want Capcom onthult dat er vanaf nu een gratis demo beschikbaar is in de Nintendo eShop. Wanneer je die downloadt kun je aan de slag met het begin van de avonturen van FBI analist Grace Ashcroft en agent Leon S. Kennedy. Zo krijg je zelf wat gevoel bij de de gameplay en de mogelijkheid om te variëren met het cameraperspectief voor beide personages. Het jammere is dat als je daarna overtuigd bent en de volledige game wil aanschaffen, je wel weer opnieuw moet beginnen. De savedata van de demo kan namelijk niet meegenomen worden naar de volledige game.

Wij vonden Requiem trouwens een meesterwerk. Mocht je onze review onverhoopt nog niet gelezen hebben, dat kan hier. Oh ja, en er is ook een verhaaluitbreiding in de maak. Volgens game-director Nakanishi zal deze ‘dieper in de wereld van Requiem duiken’. Helaas duurt het nog wel even, want er wordt nog volop aan gewerkt. Een releasewindow of -datum is er dan ook nog niet.

Ga jij aan de slag met de demo van Resident Evil Requiem? Veel plezier!