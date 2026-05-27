Meer dan vier miljoen exemplaren verkocht van de HD-2D remakes van Dragon Quest l & ll en lll

Op 14 november 2024 verscheen Dragon Quest III HD-2D Remake op o.a. de Nintendo Switch. Square Enix gaf begin december 2024 een eerste update van de verkoopcijfers. De game bleek toen al meer dan twee miljoen keer verkocht, gebaseerd op zowel digitale als fysieke aankopen voor alle platformen. Op 30 oktober 2025 verscheen de Dragon Quest I & II HD-2D Remake waardoor liefhebbers de volledige Erdrick-trilogie in een verbeterd jasje kunnen spelen. En dat doen ze kennelijk graag, want Square Enix meldt nu via X een nieuwe verkoopmijlpaal voor de remakes van deze RPG-klassiekers. De HD-2D remakes van de Erdrick-trilogie zijn inmiddels al meer dan vier miljoen keer over de (digitale) toonbank gegaan.

Hoewel Dragon Quest I en Dragon Quest II eerder verschenen dan het derde deel, spelen de games zich chronologisch in een tijdperk na het derde deel af. Het resultaat is een tijdloze ervaring. Mocht je nog twijfelen over deze titels, lees dan onze twee reviews. Die voor Dragon Quest III HD-2D Remake vind je hier en die voor Dragon Quest I & II HD-2D Remake hier.