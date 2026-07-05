Dragon Quest XI S op Switch 2 krijgt details over framerate en resolutie

Na de aankondiging van Dragon Quest XI S voor de Nintendo Switch 2 heeft Square Enix nu meer informatie gedeeld over de technische prestaties van deze versie. Daarbij zijn onder andere de framerate en resolutie van de game bekendgemaakt. Eerder bevestigde Square Enix al dat spelers kunnen kiezen uit twee grafische opties, Performance Priority Mode en Quality Priority Mode. Wie kiest voor de Performance Priority Mode, kan Dragon Quest XI S spelen met een framerate van 60 FPS en een resolutie van 1080p. In de Image Quality Priority Mode draait de game op 30 FPS, maar wordt de resolutie verhoogd naar 1440p.

Square Enix heeft nog niet aangegeven of er verschillen zijn tussen spelen in handheld-modus en docked-modus. Wel is duidelijk dat het scherm van de Nintendo Switch 2 zelf maximaal een resolutie van 1080p ondersteunt. Mocht Square later nog meer details delen over de versies, dan laten we het weten.

Square Enix liet eerder ook al laten weten dat ze geen upgrade pack aanbieden. Dat betekent dat je als speler niet zomaar van een Switch 1-versie naar een Switch 2-versie kunt upgraden. Ook opgeslagen data van de huidige Switch-versie zal helaas niet compatibel zijn met de nieuwe versie.

Heb jij Dragon Quest XI nog nooit gespeeld en kijk jij er naar uit om dat middels deze versie alsnog te doen? Laat het weten in de reacties!