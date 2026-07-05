[Review] Monopoly: Star Wars – Heroes VS Villains – leuke mechanics, maar slechte balans

Ik ben groot fan van Monopoly en heb dan ook verschillende edities thuis met verschillende regels. Denk aan de versie van The Legend of Zelda met speciale krachten. Qua video games kon het mij over het algemeen nooit zo boeien, maar Heroes VS Villains klonk wel interessant, dus toen Ubisoft een code aanbood zei ik ook zeker geen nee. Helaas is de game wat minder bevallen dan ik had gehoopt.

In Monopoly: Star Wars – Heroes VS Villains speel je een op teams gebasseerd spel van Monopoly. Je hebt net als een standaard monopoly een 10 bij 10 bord met de nodige locaties uit Star Wars. Zo komen onder andere Tatooine, Naboo en Endor voorbij. Treinstations zijn hyperspace paden en verschillende andere speciale plekken zijn of een Cantina of Canto Bight. Maar hoewel de hyperspace, Cantina en Canto Bight al unieke effecten hebben is dat niet de grootste aanpassing van hoe het spel werkt.

Zoals de naam al zegt is het Heroes VS Villains, je speelt in teams van 2v2 of 3v3 in de rol van of de helden of de slechterikken. Je kunt dus de rol aannemen van Ahsoka Tano, Darth Vader of verschillende andere personages. Wat hier opvalt is dat ook minder bekende personages als Rose Tico hun opwachting maken en juist sommige bekenden niet of als een skin. Ieder personage heeft een eigen vaardigheid, maar hier zit meteen een probleem in. Als je niet goed oplet heb je al snel een slechte matchup. Zo kun je met Ahsoka extra dobbelstenen krijgen in een gevecht, iets wat je mogelijk totaal niet tegenkomt in een potje. Maar Count Dooku kan eens per zoveel beurten een tegenstander naar de gevangenis sturen.

Kopen is zeker niet zo nuttig als normaal

Een potje spelen is een totaal andere ervaring dan normale monopoly. Het kopen van locaties is bijvoorbeeld niet permanent, tegenstanders kunnen locaties redelijk simpel overnemen. Het makkelijkste is door na het betalen van de huur een hogere prijs te betalen voor het overnemen. Andere mogelijkheden zijn als spelers van beide teams op hetzelfde vakje komen en er een gevecht plaatsvindt (door het gooien van dobbelstenen, de meeste ogen wint), of door speciale effecten. Daarnaast heb je dus speciale vakjes. De Cantina kan je helpen iemand naar de gevangenis te sturen, een teamlid te bevrijden of tegenstanders plekken terug te sturen. In Canto Bight kun je gokken en met hyperspace naar een andere locatie. Dit kan een neutrale zijn, een eigen gekochte locatie of de volgende hyperspace.

Go Events zijn de sleutel

Ik kwam er al snel achter dat deze laatste optie het sterkste is. Want het spel winnen draait allemaal om influence points te verdienen. Hoewel dat gebeurd met het kopen van een locatie, het versterken van een locatie (alleen mogelijk bij een locatie monopoly of door speciale effecten) is er één betere manier om dit te bereiken. Het behalen van Go Events. Deze events worden geactiveerd zodra iemand op of langs Go/Start komt en bevatten belangrijke momenten uit de geschiedenis van Star Wars. Zoals Kylo Ren vs. Luke Skywalker op Crait. Het winnen van deze evenementen zijn essentieel voor het winnen van het spel.

Niet alleen krijg je veel influence points voor de winst, je hebt ook de kans voor extra punten te winnen door vaker goed te gooien met je team of door een bijzonder effect die je krijgt door de winst. Wat opvallend is, is hoe makkelijk het is voor een team om een Go Event te winnen, zo heb ik van de ruim 30 events, maar één keer gezien dat iemand verloor. De manier hoe je het speelt is namelijk ook weer door te dobbelen. Denk aan: gooi een specifiek getal, gooi hoger of gelijk aan of gooi juist specifieke getallen niet. Het grootste minpunt van de Go Events is echter dat het bepaald wanneer het spel voorbij is. Na maximaal 8 events is het spel voorbij namelijk. Het is wel leuk gedaan dat de Go Events een geanimeerde recreatie heeft van de scène uit de films en series.

Vele unlockables zijn een helse klus

Het spel bevat een flinke hoeveelheid unlockables. Zo zijn er een aantal personages die je kunt vrijspelen zoals Boba Fett, schepen voor de gevecht en hyperspace scènes en dobbelstenen. Wat hier zo jammer is, is dat sommige makkelijk vrij te spelen zijn, maar anderen juist een hels karwij worden door het stukje geluk wat je nodig hebt voor het behalen. Zoals geld winnen in Canto Bight. Hiervoor moet je én op Canto Bight komen én goed genoeg gooien om te winnen. Nu is dat geen probleem normaal gesproken met games die je veel speelt, maar ik ben bang dat het spel niet lang genoeg een aantrekkingskracht behoudt. Juist doordat het voelt alsof je in een race voor Go Events zit in plaats van een spel met al die verschillende elementen.

Leuke basis is niet genoeg

De basis is leuk en het spel heeft echt wel goede concepten. Helaas is de totale uitwerking het toch niet helemaal. Of het nu de snel uit de hand gelopen balans is of dat praktisch alles behalve Go Events redelijk nutteloos aanvoelt. Het is jammer dat de game ook te gemakkelijk voorbij is. Door maximaal 8 Go Events ben je als een speer, zeker met 3v3 en hierdoor mis je bijna altijd de kans om een locatie monopoly te krijgen of alle evenementen te zien.