[Review] Destroy All Humans! – inconsistente framerate houdt het tegen

Oorspronkelijk verscheen Destroy All Humans alweer in 2005, met de remake die in 2020 verscheen (2021 voor de originele Switch). Het was geen enorme remake, maar wel een noodzakelijke voor verschillende quality of life-verbeteringen. Nu de game ook op de Switch 2 beschikbaar is, is het een goed moment om te kijken of de remake nog steeds een goede ervaring is of niet.

In Destroy All Humans! kruip je in de huid van Cryptosporidium 137, of zoals die meestal genoemd wordt: Crypto. Crypto is een buitenaards wezen wat op aarde is gekomen om zijn voorganger, Cryptosporidium 136 te redden van de mensen, maar tegelijkertijd Furon DNA uit de hersenstammen van mensen moet halen. Dit bijzondere DNA is namelijk de kern voor zijn soort om te kunnen overleven. Door middel van verschillende krachten en apparatuur zoals telekinesis, een zapper, een jet-pack en natuurlijk je ufo moet je steeds in verschillende levels een bepaald doel bereiken.

De game speelt zich af in de jaren 50 in een absurde versie van Amerika. Met genoeg clichés (waar de game zich volledig van bewust is), aparte humor en de bekende complottheorieën uit die tijd weet het nog steeds een bijzondere sfeer neer te zetten. Het neemt eigenlijk alles in het belachelijke en dat werkt uitstekend. De humor is op sommige momenten misschien iets verouderd, maar nooit op een storende manier.

De slechterik spelen blijft leuk

Wat Destroy All Humans! na al die jaren nog steeds erg leuk maakt, is het feit dat Crypto niet een held is. Hij is eigenlijk juist een schurk en dat merk je aan de bruutheid van zijn aanvallen. Of het nu het nu Brain Extract, de Anal Probe, Disintegrator Ray of één van de vele andere opties is. De game laat je helemaal losgaan met de opties in je strijd tegen het leger, gewone inwoners of de grote vijand van aliens: koeien.

De echte chaos laat je echter los op de wereld zodra je in je ufo zit. Met de mogelijkheid om voorwerpen op te pakken en weg te slingeren of een sterke laser te gebruiken. Of je nu gericht op je vijanden los gaat of alles in de fik steekt. De wereld zal Crypto niet lang kunnen ontkennen in zijn zoektocht naar zijn soortgenoot.

Geen reden om nog een keer in het spel te duiken

Als je de game al eens hebt gespeeld is er weinig reden om er nog eens in te duiken. Vergeleken met de originele game zijn er wel wat aanpassingen gedaan. Zoals het tegelijk kunnen gebruiken van verschillende krachten/wapens, wat andere missiedoelen, andere dialoog en wat meer variatie qua personages. Echter, zeker als je de game uit 2020/2021 al hebt gespeeld is er eigenlijk geen reden om deze versie te kopen. Ja, de grafische kant is wat verder opgepoetst vergeleken met andere versies, zeker die van de originele Switch. Alleen de framerate is een beetje een probleem. Het draait altijd minimaal op 30fps, maar heeft een rare onregelmatige framerate die tussen 30 en 60 inzit. Het is niet extreem slecht, maar speelt toch een beetje vervelend.

Zeker voor de prijs van € 39,99 had ik een stabielere ervaring gehad. Maar ook voor € 9,99 als je de digitale Switch-versie upgrade is het eigenlijk een te kleine update.