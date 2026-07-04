Roguelike platformer Pit Panic krijgt release datum

In mei van dit jaar werd Pit Panic aangekondigd, een 2D roguelike platformer gemaakt door Flying Rat Studio. Naast een aantal andere platformen zal deze game ook op de Switch 2 verschijnen, maar op het moment van de aankondiging was het nog niet duidelijk wanneer. Daar is nu verandering in gekomen. Vanaf 21 juli zullen we met deze titel aan de slag kunnen, op zowel de Switch als Switch 2. Benieuwd naar deze game? Hieronder kun je nogmaals de gameplay trailer bekijken.

Pit Panic is een 2D-roguelike-platformspel waarin je in de huid kruip van een archeoloog. Samen met zijn mysterieuze grijphaak en schep, spring en klim je naar boven terwijl je buit verzamelt en tegen bazen vecht. Er kunnen in elk hoekje dodelijke vallen tevoorschijn komen, dus pas vooral op! Alsof dit allemaal nog niet uitdagend genoeg is, zullen er vlotte beslissingen gemaakt worden omdat je het anders misschien niet zal overleven. Tevens kunnen spelers tegen elkaar strijden tijdens unieke dagelijkse uitdagingen, waar ze proberen hun beste tijd neer te zetten.