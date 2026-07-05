[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 28

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Moonlight Peaks [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 7 juli

Moonlight Peaks is een cozy farming sim die het net even wat anders aanpakt. Hier speel je namelijk niet iemand uit de stad, maar een vampier! Ervaar het leven van een vampier in een magische stad vol weerwolven, heksen, zeemeerminnen en meer. Vestig je in het spookhuis van je familie en richt het in op een manier die past bij je eigen gotische gevoel voor inrichting. Bouw je eigen boerderijtje met magische gewassen en vee en raak bevriend met de lokale bevolking, elk een ander wezen van de nacht. Omarm de onsterfelijkheid en ontgrendel oeroude vaardigheden, word een meester in het brouwen van toverdrankjes en breid je grimoire uit met spreuken, alles voor een overvloedige oogst. Ontrafel het mysterie van de zeven families die Moonlight Peaks bevolken en breng dit stadje wat extra levensvreugde. Maar vergeet niet om je doodskist in te kruipen voor de zon opkomt!

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 9 juli

Granblue Fantasy: Relink is een action jRPG, die oorspronkelijk alweer uit 2024 komt. In de game kies je een avatar waarmee je samen met andere personages op pad gaat om de mythische Estalucia te vinden. Dit gaat compleet mis en je raakt verzeilt in een poging om de wereld te redden. Met in totaal 20 speelbare personages kun je je team maken zoals je zelf wilt. Ieder personage heeft namelijk een eigen vechtstijl. De game ondersteunt bovendien lokaal en online multiplayer waarmee je met maximaal drie anderen kunt samenspelen. Deze ‘Endless Ragnarok’ versie bevat daarnaast nieuwe content, en een aantal nieuwe personages. Ook zullen er nieuwe verhaallijnen, nieuwe modussen en meer toegevoegd zijn aan deze nieuwe versie. Genoeg te doen dus! Wij mochten de closed-beta van de game al even spelen, onze ervaringen lees je hier.

Digimon Story: Time Stranger [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 10 juli

Digimon Story Time Stranger is een RPG waarin je onder andere monsters moet temmen en waarin de diepe band tussen mensen en Digimon centraal staat. In Digimon Story: Time Stranger stort de wereld op een dag in door een hevige explosie. Deze gebeurtenis stuurt je acht jaar terug in de tijd, toen alles nog was zoals voorheen. In het spel zijn er meer dan 450 monsters te verzamelen en temmen én reis je niet alleen door de mensenwereld, maar ook door de digitale wereld. Dit alles doe je door de toekomst te redden. Maar gaat dat je uiteindelijk ook lukken?

Wat verder verschijnt in de week van 6 juni tot en met 12 juli

7 juli – Mythmatch

8 juli – The Fissure

9 juli – Color Snake

9 juli – My Cozy Workspace

9 juli – Your Intelligence Will Be Exposed. Mystery Observation Challenge

9 juli – Make it! Shaved Ice

9 juli – Gunvolt Chronicles: Luminous iX 1+2 Dual Collection Nintendo Switch 2 Edition

9 juli – Gunvolt Chronicles: Luminous iX 1+2 Dual Collection

9 juli – Tower Dominion

10 juli – Crime Scene: What’s Wrong

10 juli – Hidden Clues: Mystery Scene Challenge

10 juli – Kitty Farm Island

10 juli – Whys & Wonders Secret of the Universe

10 juli – Place & Learn 19×19 Math

10 juli – Red Titans

10 juli – Memorize the Evidence. 1-Minute Memory Mystery

10 juli – Brain Boost! Basic Math 4-Choice Quiz

10 juli – EGGCONSOLE Hydefos MSX2

10 juli – Quest Arrest

10 juli – Dead Estate

10 juli – Tilt it! Golf

11 juli – Lingix Lingo

11 juli – Goldfish

11 juli – Roots

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