Early Access en demo aangekondigd voor Starseeker: Astroneer Expeditions

Zo ongeveer een jaar geleden werd Starseeker: Astroneer Expeditions aangekondigd voor de Switch 2, een spin-off van Astroneer. De game, welke de focus legt op ontdekking en samenwerking, krijgt binnenkort een Early Access release. Vanaf 11 juni wordt de game beschikbaar in Early Access. Voor iedereen die twijfels heeft bij het kopen van een Early Access versie heeft Devolver Digital ook een demo versie aangekondigd, welke vanaf 4 juni te spelen zal zijn. Mocht je daarna overtuigd zijn en de game kopen kun je je voortgang meenemen. Om deze aankondiging te vieren is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Starseeker: Astroneer Expeditions nemen spelers de rol aan van een ontdekkingsreiziger die de grenzen van de ruimte opzoekt. Op mysterieuze, procedureel gegenereerde planeten moeten ze grondstoffen verzamelen, basissen bouwen en geavanceerde technologieën ontwikkelen om te overleven. Dit nieuwe deel introduceert complexe weersystemen, geavanceerde voertuigbouw en een verbeterde crafting-ervaring. Daarnaast krijgen spelers de mogelijkheid om met vrienden samen te werken in een dynamische online co-opmodus, waarin missies en expedities naadloos worden gedeeld. De game legt de nadruk op vrijheid en creativiteit, waardoor elke ontdekkingstocht een unieke ervaring wordt.