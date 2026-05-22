Samurai actie game Gurei komt naar de Nintendo Switch

Astrolabe Games en Lobo Sagaz Studio hebben aangekondigd dat hun aankomende game Gurei ook naar de Nintendo Switch komt. De game, een moeilijke 2D actie game, is geïnspireerd door klassieke Japanse samurai films. De game is verder handgetekend en bevat prachtige animaties die de gevechten in al hun glorie laten zien. Benieuwd naar de game? Hieronder kun je alvast een oudere trailer bekijken. De game staat gepland voor release op 23 juli.

in Gurei volg je het verhaal van Rei, een menselijke geest die gebonden is aan haar taak om verschillende mysterieuze entiteiten te verslaan. Dit om de krachten van deze wezens, de Kami, over te nemen en zelf te gebruiken. Maar niet alleen hun krachten. Wanneer Rei deze wezens verslaat absorbeert ze ook hun persoonlijkheid en bewustzijn, welke altijd bij rei zullen blijven. Sommigen hebben wat nuttigs te zeggen over haar reis, anderen… niet. Uniek aan de game is dat er geen vast pad in zit, je kunt de Kami verslaan op de volgorde die jij wilt. Er zit een dynamische moeilijkheidsgraad in, welke ervoor zorgt dat de kracht van de vijanden wordt bepaald door welk pad je gekozen hebt. De Kami waar je in het begin mee vocht zou in een andere playthrough dus zomaar de final boss kunnen zijn.