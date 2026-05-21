Breath of the Wild-soundtrack lp’s vertraagd

Nintendo’s eerste offiiciële soundtrack release op lp is vertraagd. De twee verschillende sets van de soundtrack van The Legend of Zelda: Breath of the Wild zijn namelijk beiden uitgesteld naar later dit jaar. Laced Records had oorspronkelijk aangekondigd dat de sets in juni wereldwijd verkrijgbaar zouden zijn. Helaas is dat nu verplaatst naar september. Gisteren werd dat al onthuld door Amerikaanse kanalen, maar we hebben nu bevestiging dat dit ook voor Europa geldt.

Hoewel zowel de site van Laced Records als de My Nintendo Store nog steeds juni noemen, heeft My Nintendo Store naar pre-orders wel een mail gestuurd. Volgens de mail is er een vertraging in het productieproces, maar moeten de producten nog steeds verschijnen. Dus nog even wachten als je een pre-order hebt. Mocht je er nog geen hebben, dan moet je de My Nintendo Store extra goed in de gaten houden. Heel af en toe verschijnt één van de sets weer even als beschikbaar.