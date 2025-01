Echoes of the Plum Grove komt naar de Nintendo Switch in februari

Echoes of the Plum Grove, een gezellige boerderij-simulator, komt op 13 februari 2025 naar de Nintendo Switch. Het spel wordt ontwikkeld door Unwound Games en uitgegeven door indie.io. In dit spel maak je keuzes die invloed hebben op het eiland en het dorp Honeywood.

Je begint als boer op een klein stukje land en werkt aan het opbouwen van een boerderij. Je kunt gewassen verbouwen, koken, vissen, en vriendschappen opbouwen. De winter brengt nieuwe gevaren, dus je zult goed moeten plannen om te overleven. Terwijl je met de dorpsbewoners samenwerkt, kun je ook het eiland verkennen en geheimen ontrafelen. Het mooiste van dit spel is het opbouwen van relaties. Als je personage uiteindelijk sterft, speel je verder als een ander lid van je familie. En ondertussen kun je het eiland verkennen, want er zijn allerlei mysteries te ontdekken, zoals een mysterieuze heks, vreemde geluiden en geheimen in de mijnen.

Ben jij klaar om te beginnen? Laat het ons weten en bekijk hieronder de trailer!