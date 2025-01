Switch-versie Amber Isle krijgt nieuwe releasedatum

De Switch-versie van Amber Isle heeft eindelijk een nieuwe releasedatum gekregen. Deze gezellige shop-management sim waarin dino’s ventraal staan staat al een tijdje op de planning: de eerste keer dat we hoorden dat Amber Isle naar de Switch kwam stamt alweer uit begin 2024. Team 17 lijkt alleen wat moeite te hebben om de game ook daadwerkelijk op Nintendo’s hybride console te krijgen, en inmiddels is de releasedatum al verschillende keren verplaatst. Maar dat duurt niet lang meer. Door middel van een nieuwe trailer weten we nu dat de game op 13 februari beschikbaar wordt. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In Amber Isle ga je als winkelier aan de slag op een eiland met dezelfde naam. Dit eiland heeft momenteel nog maar enkele inwoners over, en de iguanodon burgemeester bij de naam Clawsworth probeert een aantal nieuwe ideeën uit om het volk terug naar het eiland te krijgen. Nadat jij je eigen Paleo-dino hebt mogen creëren ga je op pad, waarbij je een succesvolle winkel probeert op te zetten op Amber Isle. Manage en versier je winkel, bevriend de lokale bevolking en probeer aan de wereld te laten zien dat Amber Isle zijn gloriedagen echt nog niet achter de rug heeft. Gaat het jou lukken?