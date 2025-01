Cyber Citizen Shockman Collection komt fysiek uit voor Nintendo Switch

Limited Run Games heeft aangekondigd dat de Cyber Citizen Shockman Collection binnenkort fysiek beschikbaar zal zijn voor de Nintendo Switch. Deze bundel bevat alle vier de games uit de Cyber Citizen Shockman-serie, die eerder alleen digitaal te krijgen waren. Nu kunnen fans de klassieke games in een fysieke versie toevoegen aan hun collectie.

De collectie bevat de volgende games: Cyber Citizen Shockman, Cyber Citizen Shockman 2: A New Menace, Cyber Citizen Shockman 3: The Princess from Another World en Cyber Citizen Shockman Zero. In deze games speel je als cyborg-helden die de wereld moeten redden van verschillende bedreigingen, met unieke platform- en vechtacties. De fysieke editie biedt verbeterde functies, zoals een nieuwe Engelse vertaling, originele Japanse teksten, een handgemaakte scan-galerij en handige emulatiefuncties zoals save states en rewind/forward. Dit maakt de collectie de perfecte manier om de games fysiek in je verzameling te krijgen en te genieten van zowel de nostalgie als de nieuwe verbeteringen.

Ga jij de fysieke editie kopen? Laat het weten in de reacties.