Date Everything krijgt eindelijk definitieve releasedatum – én een fysieke release

Het heeft even mogen duren, maar de aankomende game Date Everything heeft nu een definitieve releasedatum gekregen. Hoewel de dating sim in oktober al uit had moeten komen, liep de titel meerdere keren vertraging op. Hierdoor bleef het de afgelopen tijd afwachten of en wanneer hier meer nieuws over zou komen. Gelukkig is de kogel nu door de kerk: vanaf 17 juni is de game verkrijgbaar.

Maar er is meer nieuws: Date Everything krijgt namelijk ook een fysieke release! Wie de onderstaande trailer tot het einde heeft gekeken, zal dat niet ontgaan zijn. Op de hierboven genoemde releasedatum komt aanvankelijk alleen de digitale editie uit, maar er zit een fysieke variant in de pijplijn. Op dit moment is daar nog weinig over bekend, al zal hij wel bij verschillende verkopers in de schappen komen te liggen. Dit jaar nog. Hopelijk loopt deze minder vertraging op dan de digitale versie!

Wat je kunt verwachten van een game die Date Everything heet? Nou, precies dat dus: daten met letterlijk alles! Of het nou een lamp is of een klok, het kan allemaal. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is de “Dateviator”-bril opzetten en zien wat jouw huis je heeft te bieden. Door die bril veranderen alledaagse voorwerpen in verleidelijke personen. Er zijn wel honderd verschillende te daten personages waardoor er toch zeker eentje tussen moet zitten die bij jouw wensen (of eisen) past.