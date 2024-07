Tactical Bandits brengt keiharde arcade-actie naar de Switch

Eind deze maand al te spelen!

Games met uitgestrekte open werelden of meeslepende verhalen zijn natuurlijk geweldig, maar soms heb je gewoon zin om de boel kapot te schieten. Mee eens? Dan is Tactical Bandits misschien wel wat je zoekt! Make Good Games brengt hun nieuwe game op 25 juli uit voor de Switch, en belooft ons een flinke dosis keiharde arcade-actie. Bekijk hieronder de releasetrailer om alvast een idee te krijgen van de gameplay:

Tactical Bandits speelt zich af in een post-apocalyptische setting. Als speler moet je proberen om bij de Last Settlement te komen, en ondertussen is het natuurlijk vechten om te overleven in deze verschroeide en gevaarlijke wereld. Met een uitgebreid wapenarsenaal ga jij elke confrontatie aan en maak jij een naam voor jezelf in de West Coast. Daarbij is het echter geen kwestie van schieten, herladen, en nog meer schieten. Nee, in Tactical Bandits telt elk schot. Houd je ogen dus open voor ammo crates en gesneuvelde vijanden die nog kogels over hebben.

Klinkt als een goed recept voor chaotische multiplayersessies, dus vanzelfsprekend heeft de game een Multiplayer Mayhem-modus, evenals een Horde Mode waar je het alleen of met je vrienden opneemt tegen 25 golven aan vijanden. Speel je liever in je eentje? Tactical Bandits heeft ook een singleplayer-campagne en een Challenge Mode voor wie het zichzelf wat moeilijker wil maken.

Tactical Bandits zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop, en is nu al te pre-orderen. Het prijskaartje van de game is € 11,99.