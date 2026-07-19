[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 30

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Splatoon Raiders [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 23 juli

Op 23 juli is het zover, dan is de eerste single-player Splatoon game een feit. Nouja, Single Player…De game is gemaakt voor Single Player, maar uiteindelijk zul je alsnog het met drie anderen kunnen spelen, zowel lokaal als online. In ieder geval, in Splatoon Raiders speel jij een monteur die samen met Deep Cut de mysterieuze Spirhalite Islands verkent op zoek naar schatten. Met een enorme keuze aan wapens en gadgets neem je het op tegen hordes Salmonids, vecht je in raids en verzamel je loot. Hierdoor verzamel je langzaam maar zeker een compleet arsenaal aan wapens en gadgets om mee te vechten, waardoor je de game echt op jou manier kan spelen. Daarnaast heb je ook nog iemand van Deep Cut bij je die je komt helpen in een krachtig mechanisch pak. Wij mochten de game overigens al even proberen. Benieuwd naar onze mening? Deze kun je hier lezen.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster [Nintendo Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 23 juli

Met Final Fantasy X (her)beleef je het verhaal van Tidus, een sterspeler in de blitzball sport die samen met Yuna, een summoner, alles op alles zet om Spira te redden. Deze wereld wordt namelijk geteisterd door Sin, een enorm wezen wat niets goeds naar de wereld brengt. Met X-2 keer je terug naar deze wereld twee jaar na het begin van de Eternal Calm. Als Yuna die een Sphere Hunter is geworden ontdek je te wereld op een nieuwe manier met een flink mysterie om op te lossen. De HD remaster heeft verschillende features zoals vernieuwde muziek, verbeterde graphics, toevoegingen van de oorspronkelijke international version en verschillende quality of life features. Zoals High-speed mode en geen willekeurige gevechten.

Disgaea Mayhem [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 23 juli

Deze actie-RPG is een spin-off van de Disgaea-serie. Je speelt als N.A., een huurmoordenaar die gek is op zoetigheden. Met de zeven verschillende stijlen om te spelen blijft het afslachten van monster gevarieerd. Daarbij horen natuurlijk ook verschillende wapens zoals een zwaard of boog. En zoals je van Disgaea gewend bent, valt er genoeg te grinden en te verbeteren qua uitrusting.

Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 juli

20 juli – The Life and Suffering of Sir Brante

The Life and Suffering of Sir Brante 21 juli – Pit Panic [Nintendo Switch 2]

21 juli – Pit Panic

Pit Panic 22 juli – Blast’n Bounty

Blast’n Bounty 23 juli – Kleurpixels Collectie 7

Kleurpixels Collectie 7 23 juli – Bomcat

Bomcat 23 juli – Memory of Memorie: A Chill Story – Nintendo Switch 2 Edition

23 juli – Memory of Memorie: A Chill Story

Memory of Memorie: A Chill Story 23 juli – You all Know! Arm Tank Volley

You all Know! Arm Tank Volley 23 juli – Helix: Descent N Ascent

Helix: Descent N Ascent 23 juli – Twofold

Twofold 23 juli – Learn Through Riddles! Masterpieces of the World

Learn Through Riddles! Masterpieces of the World 23 juli – Escape Backrooms – Dark Edition

Escape Backrooms – Dark Edition 23 juli – Escape Backrooms – Premium Edition

Escape Backrooms – Premium Edition 23 juli – Zumba Marble Jungle Adventure

Zumba Marble Jungle Adventure 23 juli – Torii

Torii 23 juli – Solateria

Solateria 23 juli – High Times

High Times 23 juli – Chubby Pixel – Mega Bundle

Chubby Pixel – Mega Bundle 23 juli – Square Brain Puzzle

Square Brain Puzzle 23 juli – Staffer Retro: A Supernatural Mystery Quest

Staffer Retro: A Supernatural Mystery Quest 23 juli – Yog Sototh’s Yard

Yog Sototh’s Yard 23 juli – Twofold: First Snow

Twofold: First Snow 23 juli – Cubic Riders

Cubic Riders 23 juli – Tolem

Tolem 23 juli – Momoka (wo) Wasshoi

Momoka (wo) Wasshoi 23 juli – Silent Cleaning

Silent Cleaning 23 juli – To the Basement Before

To the Basement Before 23 juli – Bone Marrow 2

Bone Marrow 2 23 juli – Twofold: The Perfect Circle Edition

Twofold: The Perfect Circle Edition 23 juli – Super Goldfish Scooping

Super Goldfish Scooping 23 juli – EGGCONSOLE ‘Dragon Slayer Level 2.0’ PC-8801

EGGCONSOLE ‘Dragon Slayer Level 2.0’ PC-8801 23 juli – In the Dark Collection

In the Dark Collection 23 juli – Viral Reload EX

Viral Reload EX 24 juli – Cooking Tycoons – 3in1 Bundle Diamond Edition

Cooking Tycoons – 3in1 Bundle Diamond Edition 24 juli – Buggy Off-road Racing – Surpreme Edition

Buggy Off-road Racing – Surpreme Edition 24 juli – Pool & Snooker Bundle 2in1 Bundle – Silver Edition

Pool & Snooker Bundle 2in1 Bundle – Silver Edition 24 juli – Club Sports Collection Silver Edition

Club Sports Collection Silver Edition 24 juli – Royal Pitt

Royal Pitt 24 juli – Bob the Mad Rabbit

Bob the Mad Rabbit 24 juli – Papercraft Tactics

Papercraft Tactics 24 juli – Cave Looters

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