[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 30

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
Splatoon Raiders [Nintendo Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 23 juli
Op 23 juli is het zover, dan is de eerste single-player Splatoon game een feit. Nouja, Single Player…De game is gemaakt voor Single Player, maar uiteindelijk zul je alsnog het met drie anderen kunnen spelen, zowel lokaal als online. In ieder geval, in Splatoon Raiders speel jij een monteur die samen met Deep Cut de mysterieuze Spirhalite Islands verkent op zoek naar schatten. Met een enorme keuze aan wapens en gadgets neem je het op tegen hordes Salmonids, vecht je in raids en verzamel je loot. Hierdoor verzamel je langzaam maar zeker een compleet arsenaal aan wapens en gadgets om mee te vechten, waardoor je de game echt op jou manier kan spelen. Daarnaast heb je ook nog iemand van Deep Cut bij je die je komt helpen in een krachtig mechanisch pak. Wij mochten de game overigens al even proberen. Benieuwd naar onze mening? Deze kun je hier lezen.
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster [Nintendo Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 23 juli
Met Final Fantasy X (her)beleef je het verhaal van Tidus, een sterspeler in de blitzball sport die samen met Yuna, een summoner, alles op alles zet om Spira te redden. Deze wereld wordt namelijk geteisterd door Sin, een enorm wezen wat niets goeds naar de wereld brengt. Met X-2 keer je terug naar deze wereld twee jaar na het begin van de Eternal Calm. Als Yuna die een Sphere Hunter is geworden ontdek je te wereld op een nieuwe manier met een flink mysterie om op te lossen. De HD remaster heeft verschillende features zoals vernieuwde muziek, verbeterde graphics, toevoegingen van de oorspronkelijke international version en verschillende quality of life features. Zoals High-speed mode en geen willekeurige gevechten.
Disgaea Mayhem [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 23 juli
Deze actie-RPG is een spin-off van de Disgaea-serie. Je speelt als N.A., een huurmoordenaar die gek is op zoetigheden. Met de zeven verschillende stijlen om te spelen blijft het afslachten van monster gevarieerd. Daarbij horen natuurlijk ook verschillende wapens zoals een zwaard of boog. En zoals je van Disgaea gewend bent, valt er genoeg te grinden en te verbeteren qua uitrusting.
Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 juli
- 20 juli – The Life and Suffering of Sir Brante
- 21 juli – Pit Panic [Nintendo Switch 2]
- 21 juli – Pit Panic
- 22 juli – Blast’n Bounty
- 23 juli – Kleurpixels Collectie 7
- 23 juli – Bomcat
- 23 juli – Memory of Memorie: A Chill Story – Nintendo Switch 2 Edition
- 23 juli – Memory of Memorie: A Chill Story
- 23 juli – You all Know! Arm Tank Volley
- 23 juli – Helix: Descent N Ascent
- 23 juli – Twofold
- 23 juli – Learn Through Riddles! Masterpieces of the World
- 23 juli – Escape Backrooms – Dark Edition
- 23 juli – Escape Backrooms – Premium Edition
- 23 juli – Zumba Marble Jungle Adventure
- 23 juli – Torii
- 23 juli – Solateria
- 23 juli – High Times
- 23 juli – Chubby Pixel – Mega Bundle
- 23 juli – Square Brain Puzzle
- 23 juli – Staffer Retro: A Supernatural Mystery Quest
- 23 juli – Yog Sototh’s Yard
- 23 juli – Twofold: First Snow
- 23 juli – Cubic Riders
- 23 juli – Tolem
- 23 juli – Momoka (wo) Wasshoi
- 23 juli – Silent Cleaning
- 23 juli – To the Basement Before
- 23 juli – Bone Marrow 2
- 23 juli – Twofold: The Perfect Circle Edition
- 23 juli – Super Goldfish Scooping
- 23 juli – EGGCONSOLE ‘Dragon Slayer Level 2.0’ PC-8801
- 23 juli – In the Dark Collection
- 23 juli – Viral Reload EX
- 24 juli – Cooking Tycoons – 3in1 Bundle Diamond Edition
- 24 juli – Buggy Off-road Racing – Surpreme Edition
- 24 juli – Pool & Snooker Bundle 2in1 Bundle – Silver Edition
- 24 juli – Club Sports Collection Silver Edition
- 24 juli – Royal Pitt
- 24 juli – Bob the Mad Rabbit
- 24 juli – Papercraft Tactics
- 24 juli – Cave Looters
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