Tormented Souls 2 komt op Nintendo Switch 2 griezelen

Het heeft even mogen duren, maar Tormented Souls 2 lijkt eindelijk naar Nintendo Switch te komen. Hoewel de game al sinds oktober vorig jaar te spelen is op andere platformen, konden Switch 2-eigenaren niet meegriezelen. PQube en Dual Effect werken nu aan een port die op 15 oktober moet verschijnen. Deze zal bovendien zowel digitaal als fysiek te spelen zijn. De fysieke release betreft een game key card.

Tormented Souls 2 is een survival-horrorgame die op basis van de onderstaande trailer zijn naam eer aan lijkt te doen. Dit vervolg op de originele Tormented Souls, die destijds overigens wél gewoon op de Nintendo Switch werd uitgebracht, is in één woord luguber te noemen. In dit tweede deel speel je als Caroline, die naar een mysterieuze kliniek in Villa Hess afreist om een manier te vinden om haar zus te helpen met haar gewelddadige visioenen. Al snel blijkt dat iets is wat het lijkt, en de zusjes moeten alles op alles zetten om te overleven. Duik in een complex verhaal en neem het op tegen ijzingwekkende vijanden, los puzzels op en gebruik je superkrachten om de je een weg te banen door de ‘gene zijde’. Allemaal verpakt in die klassieke jaren-90-achtige fixed camera-stijl.

Durf jij het aan?