Go-Go Town! krijgt launch trailer

Go-Go Town! verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Deze town-building sim werd vorig jaar aangekondigd, en afgelopen maand werd ook bekend dat de er een Nintendo Switch 2 versie zou verschijnen. Beide games zijn inmiddels beschikbaar, voor €28,99 (Switch 1) en €29,99 (Switch 2). Om de release te vieren heeft Prideful Shop nog even een launch trailer vrijgegeven, waarin de beste kant van deze cozy building sim nog even goed naar voren komt. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In Go-Go Town! steek je jouw handen uit de mouwen als burgemeester van jouw eigen stad. Het enige probleem is dat de stad nog volledig opgebouwd moet worden en daar ga jij als actief betrokken persoon bij helpen. Zo zul je wijken moeten plannen, logistieke netwerken aanleggen en natuurlijk zorgen dat de gemeenschap groeit! Gelukkig is er naast al het gestress ook tijd voor ontspanning middels een ritje op de kartbaan of een vissessie.