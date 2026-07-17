Goblin Cleanup komt naar de Nintendo Switch 2

Goblin Cleanup is onderweg naar de Nintendo Switch 2. Dat hebben Team 17 en Crisalu Games aangekondigd. Deze co-op cleaning game verscheen vorig jaar op steam, waar het inmiddels vooral zeer positieve reviews ontvangen heeft. Of deze co-op cleaning game het ook zo goed zal doen op de Switch zullen we ergens volgend jaar kunnen ervaren. Wanneer is helaas nog niet bekend, alleen dat het dus volgend jaar zal zijn. Nog even wachten dus! Om dit nieuws aan te kondigen is er wel een trailer vrijgegeven, deze kun je alvast hieronder bekijken.

Heb je je ooit afgevraagd wat er gebeurt na het voltooien van een kerker? Er zijn zoveel avonturiers die deze dingen proberen, maar wat gebeurd er als er één klaar is? Wie start hem opnieuws of ruimt de gevolgen van de laatste poging op? Wie is hier verantwoordelijk voor? Goblin Cleanup geeft hier antwoord op: een professioneel schoonmaakbedrijf natuurlijk! Als professionele schoonmakers worden jullie ingehuurd door een Dungeon Master om op te ruimen, het bloed uit het tapijt te schrobben, en alle spullen terug te zetten. Maar pas op. Kerkers zijn donker en vol vallen, dus zorg ervoor dat je niet op één va de dodelijke vallen trapt. Dan moeten je collega’s dat ook weer opruimen. Oh, en de monsters moet je ook gevoed houden, anders worden ze misschien wel erg hongerig. Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. Mag natuurlijk wel, maar je kunt drie vrienden inschakelen om je te helpen. Happy cleaning!