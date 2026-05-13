Releasedatum van de The Legend of Zelda-film is vervroegd

Volgend jaar kunnen we uitkijken naar de The Legend of Zelda-film. Eerder was het al bekend gemaakt dat het filmen is afgerond en er nu dus gewerkt gaat worden aan de nabewerkingen en montage. Hoewel het nog even kan duren voor we weer echt wat inhoudelijke informatie krijgen over de film zoals het plot of andere personages kan het nog wel even duren daardoor.

Er is echter wel goed nieuws. Via Nintendo Today heeft Nintendo onthuld dat de film een week eerder dan gepland zal verschijnen. In plaats van op de oorspronkeliijke 7 mei, komt de film nu op 30 april in de bioscopen. In wat voor soort versies die zal verschijnen is echter nog weinig over bekend. Wel lijkt het zeker dat er een IMAX-versie komt. De film verscheen namelijk ook op een releaseschema van IMAX-films.