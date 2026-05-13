Man opgepakt na sturen van bomdreigingen naar Nintendo

In Japan is er een man van 27 opgepakt nadat hij volgens de authoriteiten een brief naar Nintendo heeft gestuurd. Dit was echter niet zomaar een brief. Nee, de man beweerde in de brieven dat hij iedereen bij het bedrijf ging afmaken en opblazen. Volgens de man zou zijn plan niet te stoppen zijn geweest. De brief kwam al op 16 maart bij het bedrijf aan en hierna is het onderzoek gestart. Volgens berichtgeving heeft de man bekend de daad te hebben verricht.

Dit is niet de eerste keer dat Nintendo in Japan het doelwit is van bedreigingen. In 2024 werd Nintendo Live geannuleerd in Tokyo. Toen werden er ook bedreigingen geuit naar het bedrijf. Er werden toen 39 dreigingen gedaan van bommen van toen ook een 27-jarige man. Deze man erkende dat te hebben gedaan omdat hij bleef verliezen in Splatoon.