Pokémon deelt opname van muziek uit Pokémon Winds & Waves

Afgelopen Pokémon Day kondigde The Pokémon Company de tiende generatie van Pokémon aan. De tiende generatie komt exclusief naar de Switch 2 in 2027 en speelt zich af op een tropische eilandengroep. In alle waarschijnlijkheid is de nieuwe generatie gebaseerd op Indonesië. Hoewel er helaas nog weinig bekend is zijn de starter Pokémon al wel onthuld en konden we een wereld zien die veel gedetailleerder is dan voorgaande games.

Nu heeft The Pokémon Company geen nieuwe informatie onthuld, maar wel een video van de orchestrale opname van het hoofdthema van de game. Dit thema was al te horen in de trailer, maar in deze video komt de muziek nog wat extra tot zijn recht. Bekijk en luister dan zeker als je de muziek mooi vond de video hieronder.