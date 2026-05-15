Moss: The Forgotten Relic verschijnt deze zomer

Als je een VR-bril hebt, dan heb je vast en zeker van Moss gehoord. Deze franchise is oorspronkelijk gemaakt voor VR en is daar zeer positief ontvangen. Echter, als je geen VR hebt kun je binnenkort ook genieten van de gameplay en verhalen van Moss en Moss II. Dit in Moss: The Forgotten Relic.

Het schattige en prachtige verhaal van de muis Quill komt namelijk naar consoles en pc. Er is nog geen exacte datum, maar wel dat het deze zomer moet verschijnen en dat het voor alle huidige consoles verschijnt. Zo komt het uit voor Switch 1 & Switch 2, maar ook naar PS5 en Xbox Series S|X.

Mocht je nog niet bekend zijn met de serie, in Moss speel je als het muisje Quill die een interactief boek verkent. Jij als speler bent de lezer van het boek en moet Quill helpen vele puzzels op te lossen, moet vechten en ook goed moet verkennen. Voor dit spel zijn beide oorspronkelijke games samengevoegd tot een nieuwe versie. De eerste trailer is hieronder te zien.