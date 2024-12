Er is een releasedatum voor The Zebra-Man

Zerouno Games heeft de releasedatum van The Zebra-Man bekendgemaakt. Deze game, die is gefinancierd via Kickstarter, combineert retro pixel-art met brute actie en een spannend verhaal. De releasedatum van de game is 30 januari 2025

In The Zebra-Man! speel je als iemand die in de jaren ’70 slachtoffer is geworden van gruwelijke experimenten. Dankzij een mysterieuze helper met een wasbeer-masker weet je te ontsnappen. Je verliest je menselijke kant en gebruikt je dierlijke instincten om vijanden te verslaan, tijdparadoxen op te lossen en de geheimen van een geheime basis te ontdekken. Waarom wil de Wasbeer-man dat je Alexander Cooper uitschakelt? Wat is er gebeurd in deze faciliteit? Met live-action scènes, puzzels en een Karma-systeem dat gevolgen koppelt aan je keuzes, biedt de game een mix van actie en mysterie. De geweldige soundtrack, met artiesten zoals Zay Bass, maakt de ervaring compleet.

Ga jij de game uitproberen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.