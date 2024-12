Er is een releasedatum voor Star Overdrive

Publisher Dear Villagers en ontwikkelaar Caracal Games hebben aangekondigd dat Star Overdrive, een open-wereld actie-avonturenspel, op 10 april 2025 wordt uitgebracht. De game werd voor het eerst onthuld tijdens de Nintendo Direct in augustus 2024 en zal exclusief beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch.

Star Overdrive neemt spelers mee op een avontuur door een uitgestrekte buitenaardse wereld. Hier neem je het op tegen uitdagende vijanden, los je ingewikkelde puzzels op en ontdek je geheimen in vier unieke biomes, zoals glinsterende woestijnen en uitgestrekte oceanen. Een belangrijk onderdeel van de gameplay is je aanpasbare hoverboard, waarmee je snel door de landschappen navigeert, ongelooflijke stunts uitvoert en de strijd aangaat met vijanden. Geïnspireerd door games als The Legend of Zelda: Breath of the Wild, biedt Star Overdrive unieke gameplay met physics-gestuurde krachten en epische gevechten. Spelers combineren melee-aanvallen, speciale moves van hun hoverboard en strategische krachten om vijanden van alle groottes te verslaan.

Ben jij benieuwd naar de game? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.