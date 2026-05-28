Escape game Looking for Fael komt deze zomer naar de Switch

Swing Swing Submarine, La Poule Noire en ARTE France hebben Looking for Fael aangekondigd, een nieuwe escape game. In de game zul je op zoek moeten naar Fael, in een appartement dat iets meer blijkt te zijn dan je dacht. De game komt ook naar de Nintendo Switch, waar het naar alle waarschijnlijkheid deze zomer zal verschijnen. Een precieze datum is helaas nog niet gegeven. Wel is er een trailer verschenen. Deze kun je alvast hieronder bekijken.

Het verhaal van Looking for Fael begint met een mysterieus voice bericht van Fael, je huisgenoot. Maar terwijl je in je appartement naar hem op zoek gaat veranderd deze steeds een beetje… tot er niets over is van hetgeen je dacht te kennen. Het veranderd langzaam maar zeker in een veelzijdig doolhof, gevuld met vreemde puzzels. Verken kamer na kamer, ontcijfer de vele hints die zijn achtergelaten en wen langzaam maar zeker aan de vreemde en eenzame sfeer die er in deze afgesloten ruimtes hangen.

Hier kun je alleen rekenen op je eigen verstand, en je zult alles op alles moeten zetten om deze vreemde puzzels op te lossen. Ze zijn daarbij niet losstaand, elke puzzel is een onderdeel van een groot geheel, of gekoppeld aan puzzels in andere kamers. De berichten van Fael zijn daarnaast alles behalve recht door zee… Weet jij dit mysterie op te lossen en uit het doolhof te ontsnappen?