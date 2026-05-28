Calame aangekondigd voor de Switch en Switch 2

Nextale Games heeft eerder deze week Calame aangekondigd, een nieuwe tactische turn-based RPG. Interessant is dat de game probeert het genre een beetje om te gooien door een gloednieuwe ‘correction’ mechanic, die het terrein tijdens gevechten kan veranderen. De game staat momenteel gepland voor zowel de Nintendo Switch en de Switch 2, en zal later dit jaar moeten verschijnen. Om dat nieuws kracht bij te zetten is er meteen een trailer verschenen. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Calame speelt zich af in Westalia, een magische wereld waar legendes meer zijn dan alleen verhalen. Sterker nog, de kracht achter een legende kan zo sterk zijn dat het in een massavernietigingswapen veranderd. Wanneer het geloof in een legende groot genoeg is kan deze kracht worden gebruikt om de wereld om je heen aan te passen. Het kan echter ook teveel zijn, en de mensen overnemen die het proberen te gebruiken. Om de tiran ‘Koning van het licht’ van zijn troon te stoten zal het verzet moeten leren om deze goddelijke kracht te gebruiken…. zonder zelf het monster te worden. Jij leidt hierbij twee facties, de Kenmare en the Panthers. De Kenmare vechten voor de vrijheid van de mensen, terwijl de Panthers proberen de troon terug te krijgen. Hun samenwerking is noodzakelijk om hun doel voor elkaar te krijgen, maar hoe gaat deze samenwerking aflopen?